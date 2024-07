Rosana Valle fecha com o MDB e marca Convenção para anúncio do vice

Nome do partido para a composição da chapa majoritária será revelado no dia 3 de agosto durante a Convenção Administrativa e Festiva do Diretório Municipal do PL santista

Reprodução/Instagram/@rosanavalle Candidata possui apoio de Bolsonaro e Michelle Bolsonaro



Rosana Valle (PL), candidata à Prefeitura de Santos, litoral paulista, fechou com a Executiva Nacional do MDB para o partido. O nome do MDB que integrará a chapa será revelado na Convenção Administrativa e Festiva do Diretório Municipal do PL santista, no sábado, 3 de agosto. O momento do acordo que uniu os liberais e os emedebistas para a corrida eleitoral de Santos foi na última terça-feira, dia (23), em São Paulo. Uma reunião foi realizada entre o presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, o presidente da legenda em Santos, Marcelo Del Bosco, o deputado estadual Tenente Coimbra (PL-SP) e Sadao Nakai, membro da Executiva Municipal do MDB.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Rosana garante sua parceria na disputa eleitoral deste ano, pois, além do PL, o MDB se junta ao PDR e ao Mobiliza, antigo PMN. Conforme a pré-candidata a prefeita bolsonarista, outras siglas seguem em negociação para também entrarem na frente de direita da baixada santista.

“A reunião com a Executiva Nacional do MDB foi muito produtiva. O partido entendeu nosso projeto para Santos e apoiará nossas propostas de forma integral nas eleições deste ano. Temos um grupo político aguerrido e com um propósito de transformação da cidade, galgado nos princípios liberais e de Direita. Fico muito feliz com a chegada de mais essa legenda e com a indicação do vice, que será anunciado na Convenção do PL. O MDB caminhará conosco nesse projeto de mudança”, observa Rosana.

Rosana possui o apoio do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e da presidente da Executiva Nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro. O casal esteve em Santos no último dia 14 de julho, para o lançamento da pré-candidatura da deputada federal à Prefeitura de Santos.

Segundo dados divulgados nesta semana pelo Instituto Paraná Pesquisa, Rosana está na liderança pela Prefeitura de Santos. A pré-candidata à majoritária pelo PL aparece com 40,6% das intenções de voto, abrindo ampla vantagem sobre o atual mandatário, Rogério Santos (Republicanos), que tem 26,5%. A vereadora Telma Souza (PT) tem 15,8%, seguida de Débora Camilo (Psol), com 3,5%.

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 710 pessoas entre os dias 18 e 20 de julho. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-00440/2024.