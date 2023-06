Sabatina de Zanin será na próxima semana, diz Kajuru

Senador afirma que oitiva do advogado, indicado pelo presidente Lula para vaga no STF, deve acontecer em 14 de junho

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Foto de arquivo de 25/09/2019 do advogado Cristiano Zanin



A sabatina de Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal pode acontecer na próxima semana, em 14 de junho. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal (STF), Zanin precisa passar pela oitiva no colegiado antes de ter seu nome colocado em votação no plenário. Segundo o líder do PSB no Senado, Jorge Kajuru, o desejo de pautar a sabatina na semana que vem é do presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP).“Ele disse a mim que já quer colocar, acha que é fundamental, já na outra 4ª feira a sabatina. Alguns senadores entendem que não seria o momento, deveríamos observar mais o cenário da votação no Senado. Mas não há nenhuma dúvida da aceitação dele, até porque não há nada em que você possa questionar o saber jurídico dele”, disse a jornalistas, após encontro com o presidente Lula.

Como mostrou o site da Jovem Pan, o chefe do Executivo oficializou a indicação de Cristiano Zanin para a vaga na Corte na última quinta-feira, 1º, em edição extra do “Diário Oficial da União”. Antes disso, o petista já havia confirmado a escolha do do advogado – que o representou durante processo da Lava Jato – para o cargo e chegou a dizer que o “Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte”. “Zanin se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Eu conheço as qualidades como advogado, como chefe da família, e conheço a formação do Zanin”, também afirmou. Com a indicação oficializada, o próximo passo é a sabatina na CCJ do Senado, seguido pela aprovação da indicação em plenário.