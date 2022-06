Saiba quais senadores assinaram o requerimento para criação da CPI do MEC

Oposição busca investigar supostos desvios e fraudes que ocorreram no Ministério da Educação; instalação do colegiado depende de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado

Pedro França/Agência Senado - 28/06/2022 Senador Randolfe Rodrigues, ao centro, protocolou o pedido para a instalação da CPI do MEC nesta terça-feira



O líder da oposição, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), protocolou nesta terça-feira, 28, um requerimento para abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas irregularidades e desvios no Ministério da Educação (MEC). Ao todo, foram 31 assinaturas – com quatro nomes a mais do que o mínimo para que o pedido fosse apresentado. “É um requerimento robusto, mostrando que há um desejo no Senado de que este esquema escandaloso que se instalou no Ministério da Educação seja investigado. Não há dúvidas de que se instalou uma quadrilha no MEC. Os indícios são fortes de que os esquemas desta quadrilha chegam até o Palácio do Planalto”, alegou Rodrigues. Neste momento, a instalação da CPI depende apenas do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “O presidente do Senado é um constitucionalista e sabe que CPI é direito constitucional de minoria. Para ser instalada, precisa de apenas três requisitos: número de assinaturas, fato determinado e tempo de funcionamento. Os três estão contidos aqui. O presidente Pacheco foi claro em dizer que cumpriria a Constituição e o Regimento Interno do Senado. Minha expectativa é de que, nas próximas 48 horas, este requerimento seja lido pela Mesa do Senado”, concluiu Senado.

Confira a lista dos 31 senadores que assinaram o requerimento de criação da CPI do MEC:

1. Randolfe Rodrigues (Rede-AP);

2. Paulo Paim (PT-RS);

3. Humberto Costa (PT-PE);

4. Fabiano Contarato (PT-ES);

5. Jorge Kajuru (Podemos-GO);

6. Zenaide Maia (PROS-RN);

7. Paulo Rocha (PT-PA);

8. Omar Aziz (PSD-AM);

9. Rogério Carvalho (PT-SE);

10. Reguffe (União-DF);

11. Leila Barros (PDT-DF);

12. Jean Paul Prates (PT-RN);

13. Jaques Wagner (PT-BA);

14. Eliziane Gama (Cidadania-MA);

15. Mara Gabrilli (PSDB-SP);

16. Nilda Gondim (MDB-PB);

17. Veneziano Vital do Rego (MDB-PB);

18. José Serra (PSDB-SP);

19. Eduardo Braga (MDB-AM);

20. Tasso Jereissati (PSDB-CE);

21. Cid Gomes (PDT-CE);

22. Alessandro Vieira (PSDB-SE);

23. Dario Berger (PSB-SC);

24. Simone Tebet (MDB-MS);

25. Soraya Thronicke (União-MS)

26. Rafael Tenório (MDB-AL);

27. Izalci Lucas (PSDB-DF);

28. Giordano (MDB-SP);

29. Marcelo Castro (MDB-PI);

30. Confúcio Moura (MDB-RO);

31. Jarbas Vasconcelos (MDB-PE).