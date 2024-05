Saiba quem é Magda Chambriard, indicada por Lula para o lugar de Prates na Petrobras

Engenheira, ex-funcionária da estatal, Chambriard também foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo (ANP) durante o governo Dilma Rousseff

ANTONIO SCORZA / AFP Magda integrou a equipe de transição do atual governo Lula e chegou a disputar a vaga na estatal com o próprio Jean Paul Prates, no início da gestão



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou Magda Chambriard para substituir Jean Paul Prates, demitido do comando da Petrobras na noite desta terça-feira (14). De acordo com ofício enviado à petroleira pelo Ministério das Minas e Energia, a indicação será submetida aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo análises de conformidade e integridade necessárias ao processo sucessório da companhia, com apreciação pelo Comitê de Pessoas e pelo Conselho de Administração. Ela será a segunda presidente mulher da história da Petrobras, já que Maria das Graças Foster comandou a estatal entre 2012 e 2015. Magda foi nomeada pela ex-presidente Dilma Rousseff como diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em 2012. Ela já tinha sido diretora da agência, em 2008, ainda durante o mandato do Lula.

Chambriard é engenheira, especializada em Exploração e Produção de petróleo, com carreira na Petrobras, onde iniciou em 1980, como estagiária, e ficou até 2001. Em 2002 entrou na ANP, como assessora da diretoria, antes de se tornar diretora. Hoje, ela ocupa o cargo de diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) desde abril de 2021 e é sócia da empresa Chambriard Engenharia e Energia desde janeiro de 2018. Ela também foi coordenadora de pesquisa de óleo e gás da FGV Energia. Magda integrou a equipe de transição do atual governo Lula e chegou a disputar a vaga na estatal com o próprio Jean Paul Prates, no início da gestão. Desde abril de 2021, a petroleira já foi presidida por Roberto Castello Branco, Joaquim Silva e Luna, José Mauro Coelho, Caio Paes de Andrade e Prates.