Saiba quem são Missionário José Olímpio e Dr.Flávio, suplentes de Bolsonaro e Ramagem

Deputados tiveram mandatos cassados pela Mesa Diretória da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira (18)

Gustavo Lima/Câmara dos Deputados e Divulgação Missionário José Olímpio (PL-SP) e Dr. Flávio (PL-RJ)



A cassação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ) deu vaga a dois suplentes na Câmara dos Deputados. Para o lugar do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi definido Missionário José Olímpio (PL-SP), de 69 anos, que já assumiu o lugar do agora ex-deputado em março deste ano, quando ele se licenciou do cargo. Eduardo Bolsonaro também é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por articular, nos Estados Unidos, contra o Brasil. Já para o lugar de Ramagem, quem assume é Dr.Flávio (PL-RJ), atual secretário do governo do Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feira (18), a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados aprovou a cassação de Eduardo Bolsonaro, por excesso de faltas, e de Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos e um mês de prisão por envolvimento na trama golpista. Os dois estão atualmente nos Estados Unidos.

O suplente de um deputado afastado ou cassado do cargo é feita tendo como base o resultado das eleições anteriores, no caso a de 2022. Com isso, o candidato mais bem votado do partido ou coligação, após os eleitos, assumem o cargo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Quem é Missionário José Olímpio?

Missionário José Olímpio nasceu em Itu, interior de São Paulo, em 1956. Ele é conhecido na política. Foi vereador em seis mandatos e foi deputado federal em outros dois, entre 2011 e 2019, e propôs um projeto de lei contra o que chamou de “a nova ordem satânica”, que visava proibir a implantação de identificação em forma de chips nos seres humanos.

Olímpio, que atualmente é filiado ao PL, tem passagem por outros partidos, como: MDB, PP, DEM e União, e se declara como bacharel em direito e, lidado à Igreja Mundial do Poder de Deus, diz lutar “pelos valores crestões e familiares”, além de demonstrar grande apoio a Jair Bolsonaro.

Sua escolha para o lugar de Eduardo Bolsonaro se deu por conta da quantidade de votos recebidos nas eleições de 2022. Teve 61.938 votos e foi o parlamentar, mas votado entre da legenda entre os que não têm mandato.

Quem é Dr.Flávio?

Médico de formação, Dr. Flávio é filiado ao Partido Liberal (PL) e construiu sua carreira política no interior do Rio de Janeiro. Integrou o núcleo político de Cláudio Castro. Já esteve presente na Câmara dos Deputados, mas teve uma passagem discreta, quando substituiu Carlos Jordy. Ele ficou de 7 de maio de 2024 a 4 de setembro deste ano.

Na condição de deputado, Dr. Flávio assinou a instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar “condutas arbitrárias”. Dr. Flávio disse que assumirá a vaga com “dor no coração”, porque gosta muito da Secretaria da Agricultura, porém, como foi o segundo mais votado, vai cumprir com sua obrigação.