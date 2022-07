Saída de Pedro Guimarães da Caixa após denúncias de assédio, Braga Netto como vice de Bolsonaro e muito mais: confira os destaques da semana

‘Ponto Final’ também fala sobre possível CPI do MEC, novo comando da Petrobras e aprovação da ‘PEC das Bondades’ no Senado

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro Guimarães é presidente da Caixa Econômica Federal desde o início do governo Bolsonaro



Para você que não acompanhou o noticiário dos últimos dias e quer se atualizar, a Camila Santos reuniu os principais fatos no “Ponto Final“, programete original das redes sociais da Jovem Pan News. Saiba mais sobre o pedido de demissão de Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal após acusações de assédio sexual por funcionárias do banco; a escolha do ex-ministro da Defesa e da Casa Civil General Walter Braga Netto para formar a chapa com o presidente Jair Bolsonaro (PL); fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a regulação dos meios de comunicação por meio de uma discussão com a sociedade para dar direito de resposta e de opiniões nas mídias; a aprovação da “PEC das Bondades” no Senado Federal, cujo texto propõe estado de emergência em 2022 e R$ 41,2 bilhões de verba para auxílios, entre eles o voucher de R$ 1 mil para caminhoneiros, aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, vale gás de R$ 120 além de outros benefícios sociais. Confira: