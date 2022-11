São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília têm protestos contra o resultado das eleições

Apoiadores de Jair Bolsonaro ocupam locais próximos a bases militares com cartazes contra Lula, eleito presidente no útlimo domingo, 30

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA//ESTADÃO CONTEÚDO Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro condenam o resultado das eleições



Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) saíram às ruas neste feriado de Finados, 2 de novembro, para protestar contra os resultados da eleição presidencial vencida por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no último domingo, 20. O Parque do Ibirapuera, em São Paulo, a Praça Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e o Quartel General do Exército, em Brasília, amanheceram repleto de pessoas vestindo roupas verde-amarelas. Os locais foram estrategicamente escolhidos pelos manifestantes, pois há bases militares em todos esses locais. As portas de tiros de guerra de cidades paulistas como Jundiaí, São José do Rio Preto e Fernandópolis também foram ocupadas. Alguns cartazes pedem intervenção militar, mas a maioria dos protestantes prefere usar a expressão “resistência civil”.

