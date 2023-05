Saúde publica primeiro edital para a contratação de quase 6 mil profissionais para o Mais Médicos

Programa foi repaginado no governo de Jair Bolsonaro e recriado com Lula; mais 10 mil postos devem ser abertos até o final do ano

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO - 28/08/2014 Relançado pelo governo Lula, programa Mais Médicos deve atingir 28 mil profissionais até o fim do ano



O Ministério da Saúde publicou nesta segunda-feira, 22, o lançamento de edital para a contratação de 5.970 profissionais dentro do programa Mais Médicos, o primeiro chamamento público desde o anúncio do governo federal de retomar o projeto. Criado em 2015 no governo de Dilma Rousseff, o Mais Médicos se tornou vitrine petista no setor de saúde na época, com a proposta de levar profissionais de saúde aos municípios remotos e carentes do país. De acordo com o edital publicado nesta segunda, interessados poderão se inscrever até o dia 31 de maio. Os selecionados começarão a atuar já em junho deste ano nos mais de 1,9 mil municípios contemplados pelo programa, sendo 45% em locais de vulnerabilidade social. Territórios indígenas, como as aldeias Ianomâmis, também estão na lista. Hoje, cerca de 12 mil profissionais atuam pelo Mais Médicos, que chegou a ser repaginado no governo de Jair Bolsonaro, recebendo o nome de Médicos pelo Brasil. A expectativa do atual governo federal é ampliar para 28 mil o número de participantes do programa, até o fim do ano. Com isso, deverá abrir um segundo edital oferecendo mais 10 mil vagas.