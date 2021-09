‘Se tivessem entrado na minha casa, podia não acabar bem’, diz Flávio Bolsonaro sobre protesto do MTST

Senador afirmou que manifestantes ‘mentiram’ e que a inflação é um problema mundial decorrente da pandemia da Covid-19

Edu Andrade/Estadão Conteúdo Flávio Bolsonaro criticou ato do MTST



O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais em que comentou o protesto do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) em frente à sua casa, em Brasília, nesta quinta-feira, 30. O parlamentar chamou as acusações dos ativistas de “fake news” e disse que se os manifestantes tivessem entrado no imóvel, o ato poderia não acabar bem. “Saí cedo de casa hoje, às 5h da manhã, e vim aqui para o Rio de Janeiro para um ato em comemoração aos mil dias de governo do presidente Jair Bolsonaro, onde houve a inauguração de uma usina termoelétrica movida a gás. Eu fui surpreendido com a notícia de que havia um ato do MTST na porta da minha casa aí em Brasília. Uma série de acusações, de fake news, obviamente antecipando a campanha de 2022 com o conluio de algumas grandes emissoras”, disse.

O MTST afirmou que a mansão teria sido comprada com o dinheiro proveniente de “rachadinhas”, prática pela qual o senador é acusado enquanto era deputado estadual no Rio. O movimento também protestou contra a fome e inflação. Flávio, por sua vez, disse que as acusações são mentiras. Ele afirmou ainda que a principal dificuldade na campanha para 2022 será o combate às fake news e “falsas narrativas”. “E foi isso que esse pessoal foi lá fazer hoje na porta da minha casa, mentir. Muitos deles só tiveram o que comer nessa pandemia por causa do trabalho e do auxílio emergencial que foi dado pelo presidente Bolsonaro às pessoas mais necessitadas”, disse. “Eu compreendo que faz parte do jogo. Felizmente ninguém entrou na minha casa, se não a história podia ser diferente, podia não acabar bem. Eles foram lá para acusar o presidente Bolsonaro de ser o responsável pela alta do preço dos alimentos, dos combustíveis, quando todo mundo sabe que esse é um problema mundial, decorrente da pandemia”, completou o senador.