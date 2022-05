Secretário do prefeito de Itapevi é exonerado após entrar de penetra no casamento de Lula

Igor Soares afirma que atitude do servidor ‘não condiz com a postura de um agente público em cargo de confiança’

Ricardo Stuckert/Divulgação Lula e Janja se casaram na última quarta



O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos) anunciou a demissão um de seus secretários por ter entrado de penetra no casamento do ex-presidente Lula (PT), em São Paulo. A exoneração de Antônio de Pádua Freitas Moreira Junior, secretário-adjunto na Secretaria de Fazenda e Patrimônio, foi publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 23, o prefeito afirmou que a atitude do servidor não condiz com a postura de um agente público em cargo de confiança. “Para começar, entendo que todo ser humano precisa ser respeitado em seus momentos particulares. E a festa de casamento é uma ocasião especial, reservada para amigos convidados”, afirmou Soares. “Por estes motivos, foi exonerado na data de ontem, com publicação veiculada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Município, da função de secretário adjunto. Defendo que o respeito ao próximo deve ser a premissa de todo cidadão”, concluiu. O casamento de Lula com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, aconteceu na última quarta-feira, 18, no Brooklin, zona sul da capital paulista.