AO VIVO: Segunda Turma do STF julga caso sobre suspeição de Moro; acompanhe

Item foi incluído na pauta pelo ministro Gilmar Mendes um dia após o ministro Edson Fachin anular todas as condenações relativas ao ex-presidente Lula

Nelson Jr./SCO/STF Julgamento foi iniciado em 2018 e foi paralisado por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes



A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga, na tarde desta terça-feira, 9, o pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a suspeição do ex-juiz federal Sergio Moro. O item foi incluído na pauta pelo ministro Gilmar Mendes, mesmo após o ministro Edson Fachin anular, nesta segunda-feira, 8, todas as condenações relativas ao petista e defender, em seu despacho, que a petição sobre a suposta parcialidade do magistrado havia perdido o objeto, ou seja, não teria por que ser julgada. Minutos antes do início da sessão, marcada para às 14h, Fachin pediu ao presidente da Corte, ministro Luiz Fux, o adiamento do julgamento e defendeu que o plenário do STF analise o caso.

Em seu despacho, Fachin afirmou que, com a anulação de todos os atos judiciais de Moro, o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula teria perdido o objeto, ou seja, não teria por que ser mais julgado. Como a Jovem Pan mostrou, isso abria caminho para que o ex-juiz federal se livrasse de ser declarado parcial pela Corte. Entretanto, havia uma expectativa em relação ao que aconteceria com a ação sobre a suspeição. O julgamento teve início ainda em 2018, quando os ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia votaram contra o pedido dos advogados do petista. O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, pediu vista, isto é, mais tempo para analisar o caso. Neste intervalo de tempo, deu sinalizações de que deve votar pela suspeição de Moro.

Além de Gilmar, restam votar os ministros Ricardo Lewandowski e Kássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para a vaga deixada por Celso de Mello. Lewandowski liberou as conversas de procuradores da Lava Jato, obtidas pela Operação Spoofing, para a defesa de Lula. Por isso, há a expectativa de que o voto decisivo fique a cargo de Nunes Marques.