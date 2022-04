Sem assinaturas suficientes, Aliança Pelo Brasil acaba e 183 mil apoios serão descartados

Dos 491.967 fichamentos, a legenda conseguiu apenas 182.706; partido foi idealizado para abrigar o presidente Jair Bolsonaro

Reprodução/Twitter Aliança Pelo Brasil foi criado com o intuito de abrigar o presidente Jair Bolsonaro após seu rompimento com o PSL



O prazo para o Aliança Pelo Brasil, partido que abrigaria o presidente Jair Bolsonaro após seu rompimento com o PSL, coletar as assinaturas necessárias para sua criação terminou este mês. Dos 491.967 fichamentos, a legenda conseguiu apenas 182.706. As agremiações em formação têm um período de 2 anos desde seu registro no Cartório de Registro Civil de Brasília para obter o apoiamento mínimo de eleitores para viabilizar o registro do seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em virtude da pandemia da Covid-19, o na época presidente do TSE Luís Roberto Barroso estendeu em 120 dias, ou seja, em quarto meses, o prazo de coleta. Como o vice-presidente do Aliança Pelo Brasil, Luís Felipe Belmonte, registrou a legenda em cartório em dezembro de 2019, o partido teria até o fim desse mês para apresentar as 491.967 assinaturas necessárias.