Sem citar Marçal, Nunes, Boulos e Datena desistem de debate em São Paulo: ‘baixaria e pouco propositivo’

Entre os motivos para a desistência, campanhas dos três são unânimes e afirmam que os debates estão com ‘muitas fake news’ e ‘sem espaço para colocar propostas’

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Um interlocutor da campanha de Nunes afirma que “da forma que estão, [os debates] impedem a colocação de propostas reais"



Os candidatos Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Datena (PSDB) cancelaram a participação no terceiro debate sobre a Prefeitura de São Paulo, que acontece nesta segunda-feira (19), às 11h, promovido pela revista Veja. Entre os motivos para a desistência, as campanhas dos três são unânimes e afirmam que os debates estão “repletos de baixaria”, com “muitas fake news” e “sem espaço para colocar propostas”. As campanhas reivindicam o que chamam de “maior organização nos debates”. Um interlocutor da campanha de Nunes afirma que “da forma que estão, [os debates] impedem a colocação de propostas reais, a discussão sobre a cidade e respeito ao eleitor. Vira corte pra internet e só! E organizações também perdem o controle”. Já uma pessoa ligada a campanha de Boulos diz “querer um debate propositivo, sem espaço para baixaria”. Outro complementa: “o objetivo do debate deveria ser discutir propostas. Não há discussão. Qualquer coisa tem sido falada com o objetivo de viralizar. E viraliza. E aí perdemos o controle sobre a verdade”.

Apesar de não citarem diretamente o candidato do PRTB, Pablo Marçal, internamente sabe-se que ele é o motivo dos cancelamentos. Na leitura das campanhas, com a postura que tem adotado nesses eventos, Marçal é o único que sai ganhando. A decisão de Nunes, Boulos e Datena foi tomada após a realização de dois debates recheados de polêmicas. No último, a tensão entre Boulos e Marçal quase chegou ao contato físico. No fim de semana, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu que Marçal terá que publicar três direitos de resposta por ligar Boulos a cocaína. Alguns candidatos já cobraram publicamente a Justiça Eleitoral pedindo medidas enérgicas contra a postura de Marçal.

Outros Candidatos

A candidata Tabata Amaral (PSB) ainda não se decidiu sobre o debate. Segundo a campanha, se o debate ocorrer normalmente, ela vai participar – mas não deve comparecer se os 3 candidatos mantiverem a posição de cancelamento. Na agenda dela para hoje, no entanto, não há menção ao compromisso. Já os candidatos Pablo Marçal e Marina Helena (NOVO) seguem com a presença confirmada. Procurada, a revista VEJA disse à Jovem Pan que mantém o evento e que, até o momento, tem a confirmação de todos os seis convidados.