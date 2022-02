Sem compromisso na hora de posse de Fachin no TSE, Bolsonaro alega ‘extensa agenda’ e recusa convite

Último compromisso oficial do presidente terminou às 16 horas desta terça-feira; a posse está marcada para às 19 horas da noite

Alan Santos/PR - 31/01/2022) Edson Fachin e Alexandre de Moraes foram ao Palácio do Planalto entregar o convite para que Jair Bolsonaro comparecesse à posse



O Palácio do Planalto enviou um ofício ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informando que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não comparecerá à posse do ministro Edson Fachin como presidente da Corte. Em 7 de fevereiro, Fachin e Alexandre de Moraes, que assumirá a vice-presidência do Tribunal, entregaram em mãos o convite ao chefe do Executivo. Em ofício enviado nesta manhã de terça-feira, 22, o Planalto afirmou que Bolsonaro teria “compromissos preestabelecidos”. “Cumprimentando-os, registro o recebimento de correspondência enviada ao senhor Presidente da República convidando-o para integrar a mesa virtual da solenidade de posse de Suas Excelências, os Senhores Ministros Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes nos cargos de Presidente e Vice- Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Considerando compromissos preestabelecidos em sua extensa agenda, o senhor Presidente Jair Bolsonaro não poderá participar do referido evento. Assim, agradece a gentileza e envia cumprimentos”, diz documento. Na agenda oficial do presidente, no entanto, não consta nenhum compromisso para às 19 horas, horário marcado para o início da posse. O evento será realizado em formato virtual. Sua última agenda foi às 15h30, uma reunião com o advogado-geral da União, Bruno Bianco. Segundo o TSE, o vice-presidente Hamilton Mourão participará da solenidade por videconferência.