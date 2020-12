Sem máscara, Bolsonaro vai a lotérica e padaria em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro fez um jogo, tomou café e conversou com apoiadores no final da manhã deste sábado, 26

26-12-2020 / WAGNER PIRES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O Presidente Jair Bolsonaro passei por comércio e Vila Militar, na cidade de Brasília, DF, neste sábado, 26



Sem máscara e acompanhado por seguranças, o presidente Jair Bolsonaro foi a uma lotérica ao fim da manhã deste sábado. O estabelecimento escolhido fica no Cruzeiro, um bairro de Brasília localizado a 11 quilômetros no Palácio do Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo. Após fazer um jogo, esteve em uma padaria, onde tomou um café. Bolsonaro ouviu de alguns apoiadores felicitações para o ano de 2021. O presidente permaneceu no Distrito Federal neste final de semana, mudando os planos iniciais de ir até o Guarujá, litoral do Estado de São Paulo. A previsão agora é que se locomova apenas na próxima segunda-feira para a cidade à beira-mar.

Às 10 horas, começou uma movimentação no Alvorada, residência oficial do presidente, e uma hora depois ele estava na lotérica. Enquanto circulava por Brasília, um post foi publicado em sua rede social Twitter, celebrando recordes históricos no combate ao crime organizado, a Operação Tamoio. A publicação do vídeo de 2 minutos foi originalmente divulgada pela conta da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

*Com informações do Estadão Conteúdo