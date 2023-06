Senado aprova Zanin para o STF, julgamento de Bolsonaro é suspenso, e Lula viaja pela terceira vez à Europa; confira os destaques da semana

Ponto Final, programete das redes sociais da Jovem Pan News, também fala sobre a morte dos cinco tripulantes do submarino que fazia uma expedição até o Titanic

Geraldo Magela/Agência Senado Zanin foi sabatinado pela CCJ e aprovado pelo Senado com 58 votos favoráveis



O plenário do Senado aprovou a indicação de Cristiano Zanin como o novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Foram 58 votos favoráveis e 18 contrários. Zanin, que é amigo de Lula (PT) e atuou na defesa do petista durante os processos da Operação Lava Jato, foi indicado pelo presidente para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril deste ano. Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, suspendeu o julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro (PL) inelegível. A Guarda Costeira dos Estados Unidos anunciou, na tarde da última quinta-feira, 22, que ninguém sobreviveu ao desastre com o submarino que fazia uma expedição até o Titanic. Segundo as autoridades, os destroços encontrados indicam que houve uma ‘perda catastrófica’ da pressão da cabine do submersível. Confira esses e outros destaques da semana no Ponto Final: