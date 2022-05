Senado convida McDonald’s e Burger King a prestar esclarecimentos sobre propaganda enganosa de lanches

Parlamentares membros da Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) aprovaram convocação para a audiência pública

Agência Senado - 14/03/2020 Senador Nelsinho Trad foi o relator do requerimento de convocação do McDonald's e do Burguer King à comissão da Casa



Parlamentares que participam da Comissão de Transparência, Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor (CTFC) do Senado Federal aprovaram nesta terça-feira, 3, um convite aos representantes do McDonald’s e do Burguer King para prestar esclarecimentos sobre a divulgação de materiais publicitários enganosos dos lanches McPicanha e Whopper Costela, respectivamente. O requerimento foi apresentado pelo líder do PSD na Casa, senador Nelsinho Trad. O político afirmou que não é possível que se admita uma enganação à população brasileira. “Aqueles que induziram a um equívoco dessa natureza precisam ser responsabilizados”, alegou o congressista.

Além das redes de fast-food, o Senado também convocou representantes do Procon, do Pronar e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), bem como do blog Comer com os Olhos, que realizou a primeira denúncia sobre os lanches na internet. Por não se tratar de autoridades oficiais, os requerimentos não são impositivos e têm poder de convite. A presença dos representantes não é obrigatória. Recentemente, o Procon-SP notificou McDonald’s e Burguer King a esclarecer a composição dos sanduíches em questão. As empresas precisarão apresentar a tabela nutricional dos lanches e os materiais utilizados nas campanhas publicitários veiculadas em 2022.