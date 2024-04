Senado convoca influenciador português retido pela PF em Guarulhos

Convite foi feito pelo senador Eduardo Girão, que destacou que as ações da Polícia Federal podem ter infringido os direitos de liberdade de expressão e manifestação de pensamento, garantidos pela Constituição

A Comissão de Segurança Pública do Senado marcou uma audiência pública para ouvir o influenciador português Sérgio Miguel de Gomes Tavares, que foi retido pela Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos. O convite foi feito pelo senador Eduardo Girão, que deseja esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Segundo o requerimento, Tavares terá a oportunidade de explicar as questões políticas e ideológicas levantadas durante sua retenção no aeroporto. O influenciador foi questionado sobre suas opiniões e declarações feitas anteriormente, o que gerou polêmica e levou à sua retenção. O senador Girão destacou que as ações da Polícia Federal podem ter infringido os direitos de liberdade de expressão e manifestação de pensamento, garantidos pela Constituição. O caso chamou a atenção do colegiado, que já recebeu o diretor de Polícia Administrativa da PF para esclarecimentos. Durante a retenção, Tavares utilizou as redes sociais para relatar o ocorrido, afirmando que seu passaporte havia sido apreendido e que estava sendo questionado pelas autoridades. A PF, por sua vez, negou as alegações do influenciador, destacando a necessidade de visto de trabalho para cobertura de eventos no Brasil.

Após a intervenção do advogado de Tavares, o influenciador foi liberado e seu passaporte devolvido. A defesa informou que ele foi questionado sobre diversos temas, como urnas eletrônicas, fraude eleitoral e vacinas, durante o período de retenção. A audiência no Senado visa esclarecer os detalhes desse episódio e garantir o respeito aos direitos do influenciador.

