Senador Alessandro Vieira anuncia filiação ao PSDB

Mais votado no Sergipe em 2018, Alessandro estava no Cidadania desde sua eleição

Jefferson Rudy/Agência Senado Alessandro Vieira saiu do Cidadania e se filiou ao PSDB



O senador Alessandro Vieira, de Alagoas, anunciou por meio de nota na noite desta quinta-feira, 17, sua filiação ao Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB. Eleito em 2018 como o mais votado, Alessandro estava no Cidadania desde sua eleição, antes fez parte da REDE, do qual saiu ao descumprir a determinação do partido na votação no segundo turno presidencial. Ele votou em Jair Bolsonaro mesmo elencando alguns defeitos. O ex-delegado de polícia disse no comunicado que ‘ética, coerência e liderança’ sempre foram seus princípios de vida e se filia ao PSDB por acreditar que o partido dá “liberdade para o exercício desses valores, e cuja democracia interna, compromisso com a renovação política, e sensibilidade popular, são equivalentes ao meu propósito na política”. “O Brasil exige nesse momento que, em meio a uma profunda crise política, econômica e social, o maior número de forças democráticas se una numa frente ampla, para que possamos em outubro eleger líderes que conduzam o estado e o Brasil de volta ao rumo do desenvolvimento”, diz a nota.