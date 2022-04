Senador apresenta requerimento para que Barroso explique ‘declarações de cunho político’

Lasier Martins afirma que a presença do ministro no Senado é importante para ‘elucidar os fatos e evitar conflitos que ameacem a harmonia entre poderes’

Agência Senado Lasier Martins protocolou requerimento de convite a Barroso



O senador Lasier Martins (Podemos-RS) protocolou nesta terça-feira, 26, um requerimento de convite para que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso compareça ao plenário para explicar recentes “declarações de cunho político.” O parlamentar afirma que a presença do magistrado é importante para “elucidar os fatos e evitar conflitos que ameacem a harmonia entre poderes.” Lasier precisa coletar 27 assinaturas de senadores para que o requerimento possa ser colocado em votação no plenário. Caso seja aprovado, o ministro não teria obrigação de comparecer.

O pedido ocorre após Barroso afirmar, em evento na Alemanha, que as Forças Armadas estão sendo orientadas a atacar e desacreditar o processo eleitoral brasileiro. O Ministério da Defesa divulgou uma nota em que repudiou a declaração do ministro e disse que “afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou ou como isso aconteceu, é irresponsável e constitui-se em ofensa grave.”