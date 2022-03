Senador diz que ausência de Milton Ribeiro em depoimento será ‘confissão de culpa’ e pode levar à CPI

Presidente da comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro confirmou que o ex-ministro será ouvido na quinta-feira

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Marcelo Castro é presidente da comissão de Educação do Senado



O presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, Marcelo Castro (MDB-RJ), disse nesta terça-feira, 29, que uma eventual ausência do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, no depoimento marcado para esta semana seria uma “confissão de culpa”. “O depoimento de Milton Ribeiro na Comissão de Educação, nesta quinta, às 9h15, está confirmado. A ausência dele, ou de qualquer outro convidado, irá demonstrar uma clara confissão de culpa acerca das denúncias de corrupção no ministério e será um convite à abertura da CPI do MEC“, afirmou o parlamentar em suas redes sociais.

A Jovem Pan apurou que o depoimento no Senado foi mais um elemento de pressão para a queda de Ribeiro. Alguns membros e aliados do governo defendiam que o ministro deixasse o cargo no final de semana. No entanto, membros da Comissão de Educação da Casa, principalmente parlamentares do Centrão, disseram que seria “um suicídio” que ele fosse ouvido ainda na condição de ministro, e fizeram pressão para que a exoneração ocorresse antes do depoimento. Ribeiro será ouvido sobre as acusações de que teria priorizado a liberação de recursos da pasta a prefeituras indicadas por pastores. Como se trata de um requerimento de convite, ele não é obrigado a comparecer.