Senador Marcos do Val tem conta suspensa novamente no Instagram por Alexandre de Moraes

O senador Marcos do Val teve o seu Intagram bloqueado pelo Supremo Tribunal Federal pela segunda vez. O acesso ao perfil tinha sido liberado cerca de três meses atrás pelo próprio mininstro Alexandre de Moraes. Além disso, as contas do senador foram bloqueadas em valor de até R$ 50 milhões de reais. O bloqueio veio após o parlamentar atacar em postagens na sua rede Supremo e o própio ministro. Em outra rede social, o X, o Do Val comentou o caso e disse qque a medida é “insconstitucional” e “um verdadeiro abuso de autoridade”. Segundo ele, o valor bloqueado é “fundamental para o exercicio de suas funções como senador da República”.

O texto ainda diz que o valor uma “afronta a sua dignidade” e que “não seria paga nem em dez gerações”. Anteriormente, o STF bloqueou as redes de Do Val pois ele estava sendo alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal, por ser suspeito de obstruir as investigações sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. A investigação aconteceu depois de o própio senador reportar que esteve em reunião com o ex-deputado Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro, para discutir um suposto golpe de estado.