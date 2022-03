Senador propõe convocação de Arthur do Val para explicar áudios, mas parlamentares não aparecem para votação

Dos 18 membros da Comissão de Direitos Humanos do Senado, apenas sete registraram presença; Humberto Costa também propôs cassação do mandato do deputado

Carol Jacob/Alesp - 02/02/2022 Arthur do Val retirou sua pré-candidatura ao governo de São Paulo após vazamento de áudios



O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Humberto Costa (PT-PE), apresentou requerimento nesta segunda-feira, 7, para convocação do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP), o Mamãe Falei. O objetivo era que o parlamentar explicasse os áudios em que fez declarações sexistas sobre refugiadas e afirmou que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”. O requerimento seria votado nesta tarde, em reunião marcada para 14h, mas não houve quórum suficiente. Dos 18 membros da Comissão, apenas sete registraram presença, além de uma das suplentes. O mínimo necessário era de dez pessoas. Os senadores poderiam participar da votação remotamente.

Além da convocação de Arthur do Val, Costa também propôs uma Moção de Repúdio contra o deputado. A bancada do PT no Senado informou que o texto deve ser enviado à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) pedindo apuração dos fatos e cobrando sanções, inclusive com a cassação do mandato. Já foram protocolados outros 10 pedidos de cassação do parlamentar. Após a repercussão negativa dos áudios, ele também retirou a pré-candidatura ao governo de São Paulo.