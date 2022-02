Senadores cobram providências de Aras e dizem que PGR desmerece provas da CPI da Covid

Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros apresentaram cronograma do que foi feito após a entrega do relatório final e afirmaram que PGR participa de ‘processo de enrolação’

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Omar Aziz, Randolfe Rodrigues e Renan Calheiros são membros do Observatório da Pandemia no Senado



Os senadores do Observatório da Pandemia cobraram providências do procurador-geral da República, Augusto Aras, em relação ao relatório da CPI da Covid-19 e afirmaram que o magistrado “desmerece” as provas encaminhadas pelo colegiado. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), o vice-presidente, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator, Renan Calheiros (MDB-AL), organizaram uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 23, em que apresentaram um cronograma do que foi feito após a entrega do relatório final e conclusões da Comissão. Os parlamentares criticaram Aras por questionar a existência de provas contra autoridades na condução da pandemia, citaram a suposta omissão do governo federal na compra de vacinas e declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a Covid-19.

“Nós estamos tendo dificuldade com esses encaminhamentos na PGR exatamente porque há um esforço para desmerecer as provas. Não vão conseguir porque essa CPI investigou tudo à luz do dia. A sociedade acompanhou os interrogatórios e as provas que esses interrogatórios produziam”, afirmou Renan Calheiros. “Se Aras tem convicção com relação à ineficácia das provas, que ele absolva os acusados. Mas não diga que não tem prova e participe de um processo de enrolação, que significa ganhar tempo através de uma petição mandada em caráter sigiloso para o STF”, defendeu. Randolfe Rodrigues elogiou Aras por ter pedido ao STF a abertura do sigilo das investigações preliminares decorrentes da CPI, mas cobrou o prosseguimento da apuração. “É de bom tom terem aberto o sigilo do inquérito, nesse aspecto saudamos o doutor Aras, mas queremos a sequência disso”, comentou.