Senadores da CPI da Covid-19 se reúnem com Fux e cobram inquérito

Cúpula da comissão solicitou retirada do sigilo dos pedidos de providência feitos pela PGR ao STF

Edilson Rodrigues/Agência Senado Senadores Randolfe Rodrigues, Omar Aziz e Renan Calheiros em sessão da CPI da Covid-19



A cúpula da CPI da Covid-19 se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, nesta quarta-feira, 9, para pedir que as petições enviadas pela Procuradoria Geral da República (PGR) à Corte sejam convertidas em inquérito. Os senadores Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL) também solicitaram a retirada do sigilo dos pedidos feitos ao STF e que os indiciados no relatório final da CPI sejam ouvidos. Em novembro, o procurador-geral da República, Augusto Aras, enviou dez petições ao Supremo para providências em relação ao relatório da comissão. “Só ontem tivemos acesso a uma das petições, porque são sigilosas. Essa investigação se fez à luz do dia, com acompanhamento diuturno da sociedade. Fizemos um parecer a muitas mãos. As provas são públicas. Caberia à PGR três encaminhamentos: dar continuidade à investigação, denunciar ou arquivar. O que fez o douto procurador? Uma solicitação sigilosa ao Supremo, que não seguiu nenhum desses caminhos”, disse Renan Calheiros em conversa com jornalistas. “Nós imaginávamos que difícil seria fazer a investigação pela CPI. Difícil está sendo dar encaminhamento ao que nós investigamos e o Brasil tem conhecimento”, declarou Omar Aziz.