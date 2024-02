Servidores do Banco Central anunciam paralisação a partir desta terça

O ato espera a adesão majoritária da equipe, que indica uma possível greve por tempo indeterminado caso não haja “propostas significativas”

Marcelo Casal Jr/ Agência Brasil Fachada do Banco Central do Brasil



Os servidores do Banco Central do Brasil iniciam nesta terça-feira, 20, uma paralisação dos trabalhos por um período inicial de 48h. Segundo Fábio Faiad, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), a ação é uma resposta à contraproposta apresentada pelo Ministério da Gestão e Inovação (MGI) que ofereceu um reajuste de 13% para a categoria de forma parcelada nos anos de 2025 e 2026. Oferta considerada insatisfatória pelos trabalhadores que pedem por reajuste de 36% e reestruturação da carreira. “Os servidores buscam pressionar o governo a negociar de forma mais efetiva e a atender às demandas por melhorias consideradas essenciais para o fortalecimento da carreira e do próprio órgão”, diz o coletivo no documento. O ato espera a adesão majoritária da equipe e caso não haja propostas significativas na próxima reunião entre o sindicato e o MGI, marcada para o dia 21 de fevereiro, os funcionários indicam que haverá uma greve por tempo indeterminado.