Sessão com Haddad termina em confusão após troca de acusações com Nikolas Ferreira e Carlos Jordy

Ministro criticou ausência de parlamentares após questionamentos e chamou atitude de ‘molecagem’; Jordy reagiu, e bate-boca levou ao encerramento da audiência

Wilton Junior/Estadão Conteúdo Fernando Haddad deixa Comissão de Finanças da Câmara após bate-boca com deputados da oposição



A presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na Comissão de Finanças da Câmara nesta terça-feira (11) terminou em clima tenso, após um embate direto com os deputados Carlos Jordy (PL-RJ) e Nikolas Ferreira (PL-MG). Os parlamentares fizeram duras críticas à política fiscal do governo Lula, mas deixaram o plenário logo após suas intervenções, sem ouvir as respostas do ministro. Incomodado com a atitude, Haddad classificou o comportamento como desrespeitoso e disse que esse tipo de postura atrapalha o diálogo democrático.

“Agora aparecem dois deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Nikolas sumiu, [perguntou] só para aparecer. Pessoas falaram, agora tenha maturidade. E corre daqui, não quer ouvir explicação, quer ficar com o argumento dele. Não quer dar chance de o diálogo fazer ele mudar de ideia”, afirmou o ministro. Ele ainda acrescentou: “Esse tipo de atitude de alguém que quer aparecer na rede e some. É um pouco de molecagem, e isso não é bom para a democracia.”

As falas acirraram os ânimos. Jordy retornou ao plenário para rebater as declarações, solicitou direito de resposta e partiu para o confronto: “Eu estava em outra comissão. O ministro nos chamou de moleque. Moleque é você, ministro, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito dois meses de economia. Moleque é você por ter feito o nosso país ter o maior déficit da história. Governo Lula é pior do que uma pandemia”, declarou o deputado.

O bate-boca se intensificou, e o presidente da sessão, Rogério Correia (PT-MG), tentou restabelecer a ordem. Sem sucesso, decidiu encerrar a audiência antes da conclusão dos trabalhos. O ministro falou, após a audiência, que as informações prestadas por ele, são oficiais e ressaltou que esse tipo de postura não é benéfica. “Daqui a pouco, esse tipo de atividade [debate], que é essencial para manter uma relação entre o Legislativo e o Executivo, não vai mais acontecer.”