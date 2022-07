Simone e Ciro se encontram em agenda em Salvador: ‘Adversário não é inimigo’

Em entrevista, senadora do MDB disse que objetivo dos dois pré-candidatos é ‘acabar com o radicalismo’

Reprodução/Twitter/@SimoneTebetBr Simone Tebet e Ciro Gomes se encontraram em ato em Salvador, neste sábado, 2



Os pré-candidatos do MDB, Simone Tebet, e do PDT, Ciro Gomes, se encontraram nas ruas de Salvador, na manhã deste sábado, 2. Os presidenciáveis participaram das festividades em comemoração ao dia da Independência da Bahia ao lado de aliados. O presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também cumpriram agenda no Estado. Em coletiva de imprensa, Tebet disse que o Brasil precisa “acabar com o radicalismo” e que “não há porque brigar se a pauta é única”. “Eu e o Ciro nos damos bem, estamos no mesmo campo democrático, contra a polarização ideológica, que está levando o Brasil para o abismo”, afirmou a senadora. “E combinamos de conversar a qualquer hora, em breve e no momento certo”, acrescentou.

Pelo Twitter, os pré-candidatos trocaram elogios. “Bahia é terra de todos. Democracia e civilidade. Adversário não é inimigo. O Brasil precisa de tolerância e respeito”, escreveu a senadora do MDB. Eu e Simone Tebet nos encontramos há pouco, nas ruas, envolvidos pelo calor do povo baiano. Democracia é isso: convivência harmônica e respeitosa”, diz um post do pedetista. Tebet estava acompanhada do presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, aliado e apoiador de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. Em outra publicação, o postulante do PDT afirmou que o encontro com Freire faz parte de “uma folia política que só pode ocorrer mesmo na Bahia”. “Como se fosse um encontro casual no carnaval baiano, abracei Simone Tebet e Roberto Freire no centro histórico de Salvador. O 2 de Julho é um banho de democracia! Uma maravilhosa folia política que só pode ocorrer mesmo na Bahia”.

Ciro também brincou com a emedebista e disse que “Simone é um perigo por ser a menos rejeitada e menos conhecida”, em alusão ao potencial de crescimento da emedebista nas pesquisas de intenção de voto. Até o momento, a pré-candidatura da emedebista não decolou. De acordo com a última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 23 de junho, Tebet aparece numericamente na quinta colocação, com 1% das intenções de voto, atrás do deputado federal André Janones (Avante-MG), com 2%, de Ciro, que tem 8%, do presidente Jair Bolsonaro (PL), que chega aos 28%, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a corrida pelo Palácio do Planalto com 47% das intenções de voto.