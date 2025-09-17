Jovem Pan > Notícias > Política > Simone Tebet diz esperar que Congresso não rasgue Constituição com PEC da Blindagem

Simone Tebet diz esperar que Congresso não rasgue Constituição com PEC da Blindagem

‘O voto secreto foi derrotado legitimamente pelos parlamentares que estão contra essa PEC; revisitar essa questão não só é inconstitucional, mas coloca em risco a democracia’, afirmou

  • Por Jovem Pan
  • 17/09/2025 12h58 - Atualizado em 17/09/2025 13h01
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Tabet A ministra também elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF), o qual chamou de bastião da democracia e da soberania

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira (17), esperar que o Congresso não rasgue o regimento interno da Casa e a Constituição ao votar a Proposta de Emenda à Constituição da Blindagem, conhecida como PEC da Blindagem, por dificultar investigações e processos de prisão contra parlamentares.

Segundo a ministra, o fato de o Congresso revisar uma decisão que já foi derrubada em plenário, como o voto secreto para a PEC, que foi derrotado na madrugada, é atacar a democracia e abrir um precedente perigoso. Para ela, o argumento poderia ser usado por políticos que perderem as eleições e quiserem questionar o resultado.

“O voto secreto foi derrotado legitimamente pelos parlamentares que estão contra essa PEC. Revisitar essa questão não só é inconstitucional, mas coloca em risco a democracia como nós conhecemos”, disse. A ministra também elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF), o qual chamou de bastião da democracia e da soberania. “Não existe meia-verdade como não existe meia democracia como não existe meia soberania, ou você tem um povo soberano, o governo é do Brasil e não de nenhum outro país”.

Tebet participou nesta quarta-feira de um seminário sobre risco fiscal judiciário organizado pelos ministérios da Fazenda e Planejamento e pela Advocacia-Geral da União (AGU). Sobre o tema, ela afirmou que a revisão da judicialização fiscal é quase uma reforma administrativa e que o governo mostrará o impacto da crescente judicialização nas contas públicas.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Carol Santos

