Site do TSE apresenta instabilidade dias antes do prazo para regularização do título de eleitor

Órgão afirmou que uma alta demanda na procura pela emissão de novos títulos ocasionaram em um problema técnico

Divulgação/TSE Site do TSE apresentou instabilidade nesta segunda-feira, 2



O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou instabilidade e ficou fora do ar por alguns minutos nesta segunda-feira, 2. A falha técnica ocorre dois dias antes do prazo para regularização do título de eleitor e, por isso, portais e sistemas da Justiça Eleitoral estão com dificuldades para permanecerem estáveis e auxiliarem a população. Segundo o órgão, houve “quase meio milhão de atendimentos para regularização e emissão do título” neste início de semana, mas “as áreas técnicas já trabalham para o restabelecimento dos serviços” disponíveis.