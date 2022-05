‘Só Deus me tira daquela cadeira’, afirma Bolsonaro em discurso na Marcha para Jesus de Curitiba

Presidente fez aceno a uma das principais partes do seu público de apoiadores, os evangélicos, e destacou bandeiras como a liberdade de credo e de expressão, além do respeito à Constituição Federal

LUIS PEDRUCO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro na Marcha para Jesus, na cidade de Curitiba



Em discurso em cima de um carro de som neste sábado, 21, o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), que participa da 27ª edição da Marcha para Jesus de Curitiba, no Paraná, falou sobre algumas das suas principais bandeiras políticas, exaltando o evento e a religiosidade cristã, para uma multidão de evangélicos e católicos. Ele destacou a importância da liberdade, palavra que também é vista em muitas das faixas dos manifestantes que participam do evento, do respeito à Constituição Federal e da valorização da família tradicional. Em determinado momento, Bolsonaro ainda disparou em referências às eleições presidenciais de 2022: “só Deus me tira daquela cadeira [da presidência da República]”.

Confira o discurso do presidente na íntegra:

É muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração. Agradeço a Ele pela minha vida e pela missão de estar à frente do Executivo federal. Temos hoje um presidente, um presidente, um governo, que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família brasileira e deve lealdade ao seu povo. Peço a Ele mais que sabedoria. Peço força para resistir e coragem para decidir. O nosso exército é o povo brasileiro. Vocês nos dão o norte. Vocês participam hoje de um movimento que é tradição em várias capitais do Brasil, louvando a Ele, o responsável por ter nos colocado aqui. Sabemos o quão importante é a liberdade de religião e a liberdade de expressão em nosso Brasil. Tenham certeza, assim como quando virei praça no exército brasileiro há mais de 40 anos, eu jurei dar a minha vida pela pátria. Hoje, mais do que isso, todos nós daremos a nossa vida pela nossa liberdade. Esse é o bem maior de um país que se diz democrático. Essa é a razão maior de nós lutarmos pelos nossos objetivos. A liberdade é mais importante que a própria vida, a história nos mostra isso. Mas o momento é que o feito até agora e o daqui a pouco, a oração, é individual de cada um. Pertencemos à nação mais cristã do mundo. O Brasil é uma referência para o globo todo. É um país que tem vocação para o futuro, sem se descuidar do presente. Nós juntos, com fé, atingiremos os nossos objetivos. É uma missão que eu tenho. E só Deus me tira daquela cadeira [da Presidência da República]. Somos democratas, respeitamos a nossa Constituição [Federal]. E é um dever meu, como chefe do Executivo, fazer com que todo aquele que esteja fora das quatro linhas da nossa Constituição venham para dentro da mesma. É a maneira que nós temos de viver em paz e em harmonia e sonhar com um futuro promissor para todos. Nada fazemos sem Ele. Ele está no meio de nós. Essa marcha é uma prova de gratidão, de respeito e de louvor ao nosso deus. A nossa fé é inabalável. A todos vocês, agradecemos a presença, porque temos a oportunidade, primeiro de mostrar que a única diferença minha para vocês é esse ponto um pouco mais alto que ocupo no momento. Não há diferença entre nós. O nosso currículo no dia do ponto final será aquilo que fizermos durante essa breve passagem pela Terra. Obrigado a Deus pela oportunidade. Obrigado pela minha vida e pela missão. E obrigado por esse povo cristão maravilhoso que temos em nossa nação.