‘Somos solidários à Rússia’, afirma Bolsonaro durante encontro com Putin

Encontro entre os presidentes aconteceu na manhã desta quarta-feira, 16; Putin disse que o Brasil é o principal parceiro dos russos na América Latina

Oficial Kremlin/PR Presidentes discutiram relações comerciais entre os países e visam estreitar laços



Durante seu encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil é solidário ao país e que espera que as nações colaborem em várias áreas. A reunião aconteceu na manhã (horário de Brasília) desta quarta-feira, 16, durante o segundo dia da viagem do mandatário ao país do leste europeu. Em sua primeira declaração, Bolsonaro disse estar honrado com o convite e afirmou que o povo brasileiro é solidário à Rússia e que o encontro mostrava o potencial de crescimento nas relações bilaterais entre as nações. “Somos solidários à Rússia e queremos muito colaborar em várias áreas. Defesa, petróleo e gás e agricultura. As reuniões estão acontecendo. Nossa passagem por aqui é retrato para o mundo de que podemos crescer muito em nossas relações bilaterais”, disse Bolsonaro. Putin, por sua vez, disse estar feliz com a manutenção do comércio entre os países durante a pandemia e destacou que o “Brasil é o nosso principal parceiro na América Latina“.

#AoVivo: O Presidente Jair Bolsonaro chega ao Kremlin, a sede do governo russo em Moscou, e é recepcionado pelo Presidente Vladimir Putin. Acompanhe: https://t.co/hBzXU0Yutj — Planalto (@planalto) February 16, 2022

Antes de participar da reunião, Bolsonaro foi ao Túmulo do Soldado Desconhecido, monumento próximo ao Kremlin que foi erguido em memória dos combatentes soviéticos na Segunda Guerra Mundial, para participar de uma homenagem. Lá, o mandatário entregou uma coroa de flores com as cores da bandeira brasileira. Durante sua visita à Rússia, Bolsonaro também deverá se reunir com empresários. Ele deixará o país do leste europeu nesta quinta, 17, para ir à Hungria. Enquanto o encontro com Putin acontecia, o chanceler Carlos França e o ministro da Defesa Walter Braga Netto se encontraram com os titulares das mesmas pastas no governo russo: Sergey Lavrov e Serguei Choigu.