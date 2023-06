Soraya Thronicke deixa União Brasil e acerta filiação ao Podemos

Senadora participa na próxima quarta, 28, de cerimônia que irá selar a mudança partidária da ex-presidenciável

Edilson Rodrigues/Agência Senado Senadora Soraya Thronicke durante sessão na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) em 3 de maio de 2023



A senadora Soraya Thronicke não seguirá filiada ao União Brasil e deverá seguir para o Podemos. A equipe de reportagem da Jovem Pan confirmou com a assessoria de imprensa da parlamentar a informação. Eleita pelo Estado do Mato Grosso do Sul, a política já havia publicado em suas redes sociais que eventual mudança partidária seria informada pela sua assessoria. A cerimônia que irá selar a ida de Soraya ao Podemos acontecerá na Liderança do Podemos no Senado Federal, na próxima quarta-feira, 28, e a parlamentar concederá uma entrevista coletiva a partir das 16 horas no Salão Azul. Com a alteração, o Podemos deverá ter o mesmo número de senadores na Casa Alta que o União Brasil, com 7 representantes. Eleita senadora em 2018 com o apoio do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro (PL), Soraya disputou a presidência da República pelo União, em 2022, e terminou a corrida ao Planalto em 5º lugar, com 600.955 votos – ou 0,51% do eleitorado. Recentemente, a senadora passou por uma internação no hospital DF Star, em Brasília, ao tratar uma grave infecção alérgica.