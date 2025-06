Sóstenes Cavalcante lidera ato na Paulista e denuncia ‘perseguição’ a conservadores: ‘Queremos Justiça imparcial’

Em manifestação organizada por Silas Malafaia, líder do PL na Câmara critica prisões que considera arbitrárias, homenageia aliados e reafirma apoio à volta de Jair Bolsonaro em 2026

Raul Luciano/ATO PRESS/Estadão Conteúdo Manifestantes pedem anistia durante ato de Jair Bolsonaro e aliados na Avenida Paulista, em São Paulo



O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), foi um dos principais destaques da manifestação conservadora realizada neste domingo (29), na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato, convocado pelo pastor Silas Malafaia, reuniu milhares de apoiadores da direita, com dois trios elétricos e a presença de 39 deputados federais, quatro governadores e sete senadores. Durante seu discurso, Sóstenes fez uma defesa enfática das liberdades constitucionais e denunciou o que chamou de “prisões arbitrárias”.

“A democracia não pode conviver com prisões arbitrárias. Não estamos aqui para defender atos de vandalismo, mas para exigir Justiça equilibrada, proporcional e respeito aos direitos humanos”, afirmou o parlamentar. Ele também destacou a suposta perseguição judicial a figuras da direita: “Temos hoje 65 deputados investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Desses, 39 são do PL. Os demais, todos de direita. Está claro o alvo: os possíveis candidatos da direita ao Senado com reais chances de vitória”, denunciou.

Sóstenes prestou homenagens públicas a nomes que, segundo ele, são vítimas de injustiça, como Daniel Silveira, Carla Zambelli e o general Braga Netto. E finalizou com um recado político: “Podem perseguir, mas não vão encontrar na vida de Bolsonaro nenhum ato de corrupção. Este homem ama o Brasil e voltará em 2026”.

Além do deputado, discursaram lideranças como Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia, o líder da oposição Luciano Zucco e os deputados Gustavo Gayer e Bia Kicis. Os governadores Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG), Cláudio Castro (RJ) e Jorginho Mello (SC) também marcaram presença, junto aos senadores Flávio Bolsonaro, Magno Malta, Marcos Rogério, Eduardo Girão, Tereza Cristina, Wellington Fagundes e Jaime Bagattoli.

Sóstenes ainda ironizou a capacidade de mobilização da esquerda: “A esquerda não consegue colocar nem 10% das pessoas que nós reunimos nas ruas. Pode ser fim de mês, pode ter futebol, que o povo conservador comparece. A direita verde e amarela é quem verdadeiramente representa o Brasil”, declarou, sendo ovacionado ao som de “volta, Bolsonaro!”.