Sóstenes Cavalcante propõe PEC para limitar atuação de partidos no STF: ‘Chega de judicialização por minorias’

Líder do PL na Câmara dos Deputados quer restringir recursos ao Supremo a partidos com, no mínimo, 5% de representação no Congresso; proposta busca frear ativismo judicial e fortalecer o Legislativo