Sóstenes Cavalcante rebate declaração de Lula, e diz que governo é ‘sangue-suga’ do povo ao aumentar impostos

Líder do PL na Câmara dos Deputados afirma que o presidente da República foi ‘infeliz’ ao usar a expressão ‘cada macaco no seu galho’

Nilson Bastian/Câmara dos Deputados Parlamentar declarou que a fala de Lula foi uma tentativa equivocada de utilizar metáforas do mundo animal para tratar da política brasileira



O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), reagiu com duras críticas à declaração feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (2), em que usou a expressão “cada macaco no seu galho”. Para Sóstenes, a fala foi “infeliz” e uma tentativa equivocada do presidente de utilizar metáforas do mundo animal para tratar da política brasileira. “Ele quer usar o zoológico para falar da política e, na verdade, o que o presidente e o governo atual estão sendo é sangue-suga do povo brasileiro”, afirmou o parlamentar.

O deputado acrescentou que, se Lula gosta de animais, o “animal preferido do PT e do governo é o sangue-suga, que não deixa o bolso dos brasileiros em paz, especialmente com o aumento dos impostos”. A declaração do líder do PL acontece em um momento de crescente tensão entre governo e oposição, com críticas recorrentes à política econômica e tributária do Executivo federal.

A expressão “cada macaco no seu galho” tem sido usada por Lula em contextos para defender o papel e a atuação de diferentes atores políticos, mas tem gerado reações acaloradas entre parlamentares adversários. Sóstenes Cavalcante reforçou que o governo deve se preocupar em melhorar a vida dos brasileiros, ao invés de lançar ataques e comparações polêmicas que apenas aumentam a polarização no país.