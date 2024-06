‘Sou bolsonarista e vou continuar sendo bolsonarista’, diz Tarcísio de Freitas

Governador foi criticado por membros do ‘núcleo duro’ do bolsonarismo após ter feito afagos à ex-presidente Dilma Rousseff (PT)

Foto: Gilberto Marques/Governo do Estado de SP Ao citar reformas estruturais, Tarcísio disse não ver problema em ser bolsonarista



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse durante evento no litoral paulista que é e vai continuar sendo bolsonarista. “Eu sou bolsonarista, vou continuar sendo bolsonarista. Isso significa que eu sou conservador, sou liberal, e acredito no Brasil que vai ter economia de mercado, um Brasil que vai aproveitar o seu potencial, que vai fazer a transição energética”, declarou o governador durante painel no fórum realizado, nesta manhã, pela Esfera, no Guarujá. A declaração foi uma resposta de Tarcísio à pergunta do jornalista William Waack, mediador do debate, sobre o editorial do Estadão que trata da dificuldade do governador de São Paulo de agradar seu padrinho, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao mesmo tempo em que procura se apresentar como moderado e democrata. Na quinta-feira (6), Tarcísio foi criticado por membros do “núcleo duro” do bolsonarismo após ter feito afagos à ex-presidente Dilma Rousseff (PT). O governador destacou sua carreira no comando do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Dilma, antes de ter assumindo o Ministério da Infraestrutura na gestão Bolsonaro. Sobre a ex-presidente, Tarcísio afirmou que não tem “uma queixa dela, só agradecimento”.

Ao citar reformas estruturais, caso da reforma da Previdência, a redução do custo administrativo e a entrega de superávit nas contas primárias no último ano do governo anterior, Tarcísio disse não ver problema em ser bolsonarista, ainda que a corrente que apoia o ex-presidente esteja no foco da Polícia Federal. “Problema nenhum”, afirmou.

“Reformas têm sido feitas desde 2016 e esta trajetória não se encerrou de 2019 a 2022 mandato de Bolsonaro”, assinalou o governador, manifestando, na sequência, o compromisso com um País próspero, pujante e democrático. “Acreditamos num Brasil que tem, sim, aliança com o futuro e a prosperidade, e a gente vai trabalhar para isso”, acrescentou.

*Com informação de Estadão Conteúdo