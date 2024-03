Sou favorável ao fim da reeleição, mas grande reforma seria semipresidencialismo, diz Temer

Ex-presidente projeta que aprovação pelo Congresso Nacional pode acontecer ainda neste ano

Werther Santana/Estadão Conteúdo Segundo Temer, todo presidente assume o mandato já de olho na reeleição e, por isso, evita "temas polêmicos"



O ex-presidente Michel Temer reafirmou nesta quinta-feira, 7, ser favorável ao fim da reeleição para cargos do Executivo, com aumento dos mandatos para cinco ou seis anos. Segundo ele, todo presidente assume o mandato já de olho na reeleição e, por isso, evita “temas polêmicos”. “Como eu não iria concorrer a uma reeleição, eu fiz a reforma trabalhista, levei adiante a reforma da previdência, combati o prejuízo das estatais. É perigoso que um presidente pensando em reeleição não mexa em vespeiros”, afirmou, ao chegar à “Brazil Emirates Conference“, realizada pelo Grupo Lide em Dubai. Temer avalia que se começa a formar um clima para a aprovação dessa mudança pelo Congresso ainda neste ano. “Embora para o meu paladar político ideal, a grande reforma política seria estabelecer o semipresidencialismo no País”, completou.

*Com Estadão Conteúdo