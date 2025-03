STF aumenta segurança para dia de julgamento de Jair Bolsonaro

Evento, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de março, envolve uma denúncia sobre um suposto plano de golpe de Estado

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Julgamento de Bolsonaro será dividido em três sessões



O Supremo Tribunal Federal (STF) está implementando medidas de segurança adicionais em resposta a ameaças recebidas desde que foi agendado o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de março, envolve uma denúncia sobre um suposto plano de golpe de Estado. Para garantir a integridade da Corte, a Polícia Militar será mobilizada e um plano de proteção contra ataques cibernéticos será colocado em prática. O julgamento será dividido em três sessões, com duas programadas para o dia 25, uma às 9h30 e outra às 14h, e uma terceira no dia seguinte, também às 9h30. A aceitação da denúncia pelo tribunal resultará na transformação dos denunciados em réus, o que dará início a um processo penal formal. Isso incluirá a fase de instrução, que envolve a coleta de depoimentos e a apresentação de provas.

Diante do clima de tensão, o STF decidiu implementar restrições de acesso ao tribunal e realizar alterações no tráfego nas proximidades. Essas medidas visam não apenas proteger os magistrados e o público presente, mas também garantir que o julgamento ocorra de maneira ordenada e segura, minimizando riscos de tumultos ou incidentes. A decisão de intensificar a segurança reflete a seriedade das ameaças recebidas e a importância do julgamento em questão. O tribunal está comprometido em assegurar que o processo judicial transcorra sem interrupções, mantendo a ordem e a segurança durante os dias críticos do julgamento.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA