STF autoriza visita de Flávio Bolsonaro ao pai após pré-candidatura ao Planalto
Decisão foi proferida nesta sexta-feira (5), no âmbito da Execução Penal 169, aberta após a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de pena
O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o senador Flávio Bolsonaro visite o pai, Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A decisão foi proferida nesta sexta-feira (5), no âmbito da Execução Penal 169, aberta após a condenação de Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de pena, em regime inicial fechado.
A defesa havia solicitado, nesta quinta-feira (4), a inclusão de dois nomes na lista de visitantes: Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.
Moraes deferiu o pedido, mas determinou que as visitas sigam rigidamente as regras da Portaria 1104/2024 da PF, que estabelece dias, horários e limitações para o acesso de familiares.
Flávio Bolsonaro foi autorizado a visitar o pai na próxima terça-feira (9), das 9h às 11h, por apenas 30 minutos e de forma separada de Michelle Bolsonaro, já que a norma restringe a dois visitantes por dia, sem entrada conjunta.
A portaria também impõe que o encontro ocorra em dias específicos: terças e quintas-feiras. Outras visitas só poderão ocorrer mediante nova autorização do STF.
A decisão determina ainda que a Polícia Federal seja comunicada imediatamente sobre a liberação e que a Procuradoria-Geral da República e a defesa sejam intimadas.
