STF: Bolsonaro reconhece resultado das eleições ao permitir transição de poder

Em breve comunicado, Suprema Corte ressalta a ‘importância’ do posicionamento do presidente da República após criticas aos bloqueios realizados pelos caminhoneiros

Isac Nóbrega/PR - 01/11/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza o primeiro discurso após a derrota nas eleições



O Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu uma nota durante o início da noite desta terça-feira, 1º, em que pontua a “importância” do discurso realizado pouco minutos antes pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no Palácio da Alvorada. A fala do mandatário ocorre quase 48 horas após o fim das eleições presidenciais e a divulgação do resultado de que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sagrou-se vencedor e irá governar o país pelos próximos quatro anos. No comunicado, a Corte pontua a importância do chefe do Executivo federal ter manifestado-se à favor do direito de ir e vir e de ter reconhecido o resultado final das eleições após autorizar o início da transição de governo. A informação de que as equipe de transição se iniciarão foi repassada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI). “A presidente do Partido dos Trabalhadores [deputada federal Gleisi Hoffmann] disse que na quinta-feira, 3, será formalizado o nome do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) [como responsável pela transição]. Aguardaremos para que seja cumprido a lei no nosso país”, disse. Confira abaixo, na íntegra, a nota do STF:

“O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do Presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições”.