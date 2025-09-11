STF condena Almir Garnier a 24 anos de prisão por participação em trama golpista

Ex-comandante da Aeronáutica foi sentenciado por cinco crimes e terá de cumprir pena em regime inicial fechado

Ton Molina/STF Garnier também foi condenado a 100 dias-multa no valor de um salário mínimo o dia



A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou, nesta quinta-feira (11), o ex-comandante da Aeronáutica Almir Garnier a 24 anos de prisão, em regime inicial fechado, por participação na trama golpista de janeiro de 2023. A pena foi proposta pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, e acompanhada pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux não participou da votação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além da prisão, Garnier terá de pagar 100 dias-multa, sendo o valor de cada dia equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até a data do pagamento. A decisão reforça a posição do Supremo em responsabilizar autoridades e agentes envolvidos nos ataques contra a democracia.

O ex-comandante foi condenado por cinco crimes, com as seguintes penas definidas: