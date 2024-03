STF condena mais 15 réus por atos do 8 de Janeiro; total vai a 131

Penas são entre 3 e 17 anos para envolvidos; sessão teve ainda proposta de condenação a outros 14 envolvidos e primeira sugestão de absolvição de um preso, por parte de ministro Alexandre de Moraes

Marcelo Camargo/ Agência Brasil Condenação também abrange o pagamento solidário da indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos



O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou na sexta, 8, mais 15 réus pelos atos de 8 de janeiro de 2023, com a invasão e vandalização das sedes dos Três Poderes em Brasília (DF). Já chega a 131 o número de condenados envolvidos nos atos, com penas que vão de três a 17 anos. Na mesma sessão, o relator das ações, ministro Alexandre de Moraes, propôs a condenação de mais 14 denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e, em decisão inédita, sugeriu a primeira absolvição entre os envolvidos no episódio. Os casos serão pautados no plenário virtual na próxima semana.

As condenações do STF imputam aos alvos os crimes de dano qualificado, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. A PGR, no total, formulou 1.390 denúncias e busca acordos com mais de mil denunciados, por meio dos quais haveria a confissão dos crimes para que o caso não fosse a julgamento.

*Com informações de Estadão Conteúdo