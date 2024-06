STF contratará empresa especialista para monitorar redes sociais e citações à corte

Valor da contratação está estimado em R$ 345 mil para um ano; vencedor da licitação será responsável por fornecer alertas imediatos e relatórios periódicos

Unsplash/Adem AY STF vai monitorar as redes sociais



A Suprema Corte do Brasil anunciou a abertura de uma licitação destinada ao monitoramento de menções à instituição e a temas de seu interesse nas redes sociais. Esse passo, anunciado na última sexta-feira (14), representa um esforço significativo da Corte em se conectar com a dinâmica da opinião pública na era digital. A intenção é contratar uma empresa especializada que possa realizar um acompanhamento contínuo e em tempo real das menções ao Supremo Tribunal Federal (STF) e assuntos relacionados, evidenciando a importância que o STF está dando para a percepção pública online. O valor da contratação está estimado em R$ 345 mil para um ano. Os requisitos detalhados no edital incluem um monitoramento constante, funcionando 24 horas por dia, todos os dias da semana, abrangendo menções diretas ao STF, além de palavras-chave, frases e temas de interesse da instituição.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A empresa vencedora da licitação será responsável por fornecer alertas imediatos e relatórios periódicos (diários, semanais e mensais) que apresentem análises quantitativas e qualitativas das menções. Além disso, a elaboração de um plano de ação estratégico mensal para a atuação do STF nas redes sociais indica um movimento da Corte em direção a uma comunicação mais efetiva e interativa com o público. Uma das exigências mais interessantes do edital é a classificação das menções nas redes sociais em neutras, positivas ou negativas. Essa classificação tem como objetivo oferecer uma visão clara sobre a percepção pública em relação ao STF, identificando as principais fontes de críticas e influência no ambiente online. Tal medida permite à Suprema Corte responder de maneira mais assertiva às críticas e trabalhar no fortalecimento de sua imagem junto à sociedade. Com um orçamento máximo estipulado em 350.000 reais para o contrato, fica evidente o comprometimento e a seriedade com que o STF encara essa iniciativa.