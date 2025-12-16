Decisão do ministro Alexandre de Moraes tem como objetivo isolar o político, preso desde setembro sob a acusação de integrar o Comando Vermelho e utilizar o mandato para favorecer o crime organizado

Divulgação / Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro STF determina transferência de ex-deputado TH Joias para presídio federal



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (16) a transferência imediata do ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, para o Sistema Penitenciário Federal. O destino exato do detento ainda não foi definido, mas a Secretaria Nacional de Políticas Penais já foi notificada para providenciar a vaga em uma das cinco unidades de segurança máxima do país.

Como protocolo padrão anterior à transferência interestadual, TH Joias foi retirado do presídio Bangu 8, no Complexo de Gericinó, e levado provisoriamente para Bangu 1, unidade de segurança máxima estadual. A medida tem como objetivo principal isolar o ex-parlamentar e interromper sua comunicação externa e influência política.

Acusações

TH Joias foi preso em setembro de 2025 durante a “Operação Zargun”, deflagrada pela Polícia Federal. As investigações apontam o ex-deputado como uma peça-chave na articulação política da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Segundo o inquérito, ele utilizava seu mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para facilitar as operações do grupo, incluindo o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro.

Além disso, a Polícia Federal acusa o político de intermediar a compra de armamentos pesados, como fuzis, e tecnologias avançadas, incluindo equipamentos antidrones, para fortalecer o poder bélico da facção nas comunidades do Rio.

Junto com o ex-deputado, também foram detidos na mesma operação seu assessor parlamentar, Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, conhecido como “Dudu”, e Gabriel Dias de Oliveira, o “Índio do Lixão”, apontado como uma das lideranças do tráfico na região.