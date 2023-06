STF forma maioria e mais 45 denunciados por atos de 8 de janeiro viram réus; total vai a 1.245

Entre os alvos está o homem que quebrou relógio histórico de Dom João VI; trata-se do oitavo bloco de denúncias analisado pela Corte

Sergio Lima / AFP Manifestantes invadiram e depredaram prédios dos Três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023



O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta segunda-feira, 26, para aceitar as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra 45 participantes dos atos violentos de 8 de Janeiro, realizados na praça dos Três Poderes contra as sedes do STF, Palácio do Planalto e Congresso Nacional. Trata-se do oitavo bloco de denúncias analisadas pelos ministros no plenário virtual da Corte, onde os magistrados depositam seus votos em sistema eletrônico. Relator, o ministro Alexandre de Moraes abriu votação para receber as denúncias e foi acompanhado pelos magistrados Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, além da presidente da Corte, ministra Rosa Weber. Entre os denunciados encontram-se Antônio Cláudio Alves Ferreira, autor da quebra no relógio de época de Dom João VI, no Palácio do Planalto; Marcelo Fernandes Lima, suposto autor de um furto da réplica da Constituição Federal; e William Lima, flagrado em meio às invasões e depredações com uma toga de um dos ministros do STF. Estes foram acusados de crimes como associação criminosa armada, deterioração do patrimônio público, dano qualificado por violência; e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Até o momento, foram aceitas ações penais contra 1.245 investigados pela participação de executores, iniciadores ou autores intelectuais das manifestações.