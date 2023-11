STF forma maioria para manter Zambelli ré

Parlamentar foi denunciada pela PGR após ter perseguido apoiador do presidente Lula com arma de punho em São Paulo em outubro do ano passado

Reprodução/Twitter/antonionetopdt Carla Zambelli disse que sacou arma após ser atacada por petistas



A maioria do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira, 23, por manter a decisão que tornou ré a deputada federal Carla Zambelli. O julgamento tramita em plenário virtual, modalidade na qual os ministros da Corte inserem os votos no sistema eletrônico e não há sessões para debate. O STF abriu uma ação penal contra a parlamentar em agosto deste ano por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo, após uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo episódio ocorrido em outubro do ano passado, na véspera do segundo turno, quando a parlamentar discutiu com um apoiador do então candidato Lula, em um bairro nobre de São Paulo. Na ocasião, ela perseguiu o homem com arma de punho. A defesa de Zambelli recorreu da decisão afirmando que, por ela ter porte de arma, não configurou atitude criminosa. O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, ao justificar o seu voto afirmou que “a decisão de admissão da denúncia explicitou compreensão conforme a qual a existência do porte, nas circunstâncias fáticas narradas pela incoativa, pode não afastar a existência do delito”. Até o o momento, ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Dias Toffoli seguiram o posicionamento do decano. Os votos devem ser apresentados até esta sexta-feira, 24.