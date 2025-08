STF mantém prisão do general Braga Netto em caso de suposta tentativa de golpe

Defesa do militar argumentou que ele deveria ser tratado de maneira semelhante a Bolsonaro, que recebeu medidas cautelares em vez de se preso

O ministro Alexandre de Moraes, integrante do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido de liberdade do general Braga Netto, que foi ex-ministro durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Braga Netto está detido sob a acusação de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado. A defesa do general argumentou que ele deveria ser tratado de maneira semelhante ao ex-presidente, que recebeu medidas cautelares em vez de prisão. Em sua decisão, Moraes enfatizou que as circunstâncias que cercam os dois casos são diferentes. O ministro apontou que existem evidências que sustentam a necessidade da prisão preventiva de Braga Netto, o que justifica sua manutenção na detenção. A análise das provas e indícios foi fundamental para a decisão do magistrado.

A Procuradoria-Geral da República manifestou apoio à decisão de Moraes, destacando a importância de adotar medidas específicas para cada acusado. A PGR ressaltou que a gravidade das acusações contra Braga Netto exige uma abordagem rigorosa, considerando o contexto em que os fatos ocorreram.

