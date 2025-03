STF marca data de julgamento da denúncia contra Bolsonaro e aliados

Análise do núcleo 1, que envolve o ex-presidente e o general Braga Netto, está agendado para o dia 25 de março; há outros dois grupos, que serão julgados em sessões nos dias 8 e 28 e 29 de abril

O Supremo Tribunal Federal (STF) agendou para os dias 29 e 30 de abril o julgamento da denúncia feita pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, que pode tornar réus os indivíduos envolvidos no núcleo 2 da suposta trama golpista. A decisão foi tomada pelo ministro Cristiano Zanin, após o relator do caso, Alexandre de Moraes, ter autorizado a denúncia para ser analisada. Os seis denunciados enfrentam acusações de terem articulado ações com o intuito de garantir a permanência ilegítima de Jair Bolsonaro no cargo durante o ano de 2022.

As defesas dos acusados questionaram a competência da Primeira Turma do STF para julgar o caso e também contestaram a validade da delação de Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente. Entre os denunciados do núcleo 2 estão figuras como Filipe Martins, que atuou como assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, e Marcelo Câmara, também ex-assessor do ex-presidente.

Outros nomes na lista incluem Silvinei Vasques, que foi diretor da Polícia Rodoviária Federal, e Mário Fernandes, um general do Exército. Marília de Alencar, ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal, e Fernando de Sousa Oliveira, ex-secretário-adjunto da mesma secretaria, completam a lista.

O julgamento do núcleo 1, que envolve o ex-presidente Bolsonaro e o general Braga Netto, está agendado para o dia 25 de março. Já o julgamento do núcleo 3 ocorrerá em 8 de abril. Caso a maioria dos ministros do STF aceite a denúncia, Bolsonaro e os demais acusados se tornarão réus e enfrentarão uma ação penal na corte.

