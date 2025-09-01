STF permite uso de slides na defesa de Augusto Heleno no julgamento do suposto golpe de Estado

Ex-ministro do GSI será julgado a partir desta terça-feira, junto com outros sete réus, por tentativa de golpe de Estado; apresentação audiovisual precisa ser enviada até segunda para avaliação da corte

Gustavo Moreno/STF Além de Heleno, outros sete réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, serão analisados pela Primeira Turma do STF



O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, autorizou a defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do governo Bolsonaro, a utilizar slides durante a sustentação oral no julgamento que começa nesta terça-feira (2). A decisão foi publicada no domingo (31).

Segundo a determinação, a defesa deve encaminhar o material audiovisual até às quinze horas desta segunda-feira (1º) para avaliação técnica da corte. Moraes destacou que a apresentação só poderá ser exibida após a conferência da adequação técnica. “A defesa de Augusto Heleno Ribeiro Pereira deve enviar para a Secretaria da Primeira Turma o material a ser apresentado na sustentação oral até o dia 1/9, às 15h00, para verificação da adequação técnica”, escreveu o ministro.

O julgamento envolve o chamado núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, considerado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o grupo crucial para a suposta tentativa de ruptura institucional. Além de Heleno, outros sete réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, serão analisados pela Primeira Turma do STF.

Os réus respondem por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado, com base nas investigações da PGR sobre o uso da máquina pública e ataques às urnas. O julgamento marca o início da análise do “núcleo crucial” do caso, com expectativa de debates intensos no Supremo nas próximas sessões.