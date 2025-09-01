Jovem Pan > Notícias > Política > STF permite uso de slides na defesa de Augusto Heleno no julgamento do suposto golpe de Estado

STF permite uso de slides na defesa de Augusto Heleno no julgamento do suposto golpe de Estado

Ex-ministro do GSI será julgado a partir desta terça-feira, junto com outros sete réus, por tentativa de golpe de Estado; apresentação audiovisual precisa ser enviada até segunda para avaliação da corte

  • Por Uanabia Mariano
  • 01/09/2025 17h56
Gustavo Moreno/STF Jair Bolsonaro, geberal Heleno e seus advogados Além de Heleno, outros sete réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, serão analisados pela Primeira Turma do STF

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, autorizou a defesa do general Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do governo Bolsonaro, a utilizar slides durante a sustentação oral no julgamento que começa nesta terça-feira (2). A decisão foi publicada no domingo (31).

Segundo a determinação, a defesa deve encaminhar o material audiovisual até às quinze horas desta segunda-feira (1º) para avaliação técnica da corte. Moraes destacou que a apresentação só poderá ser exibida após a conferência da adequação técnica. “A defesa de Augusto Heleno Ribeiro Pereira deve enviar para a Secretaria da Primeira Turma o material a ser apresentado na sustentação oral até o dia 1/9, às 15h00, para verificação da adequação técnica”, escreveu o ministro.

O julgamento envolve o chamado núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, considerado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como o grupo crucial para a suposta tentativa de ruptura institucional. Além de Heleno, outros sete réus, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, serão analisados pela Primeira Turma do STF.

Os réus respondem por crimes relacionados à tentativa de golpe de Estado, com base nas investigações da PGR sobre o uso da máquina pública e ataques às urnas. O julgamento marca o início da análise do “núcleo crucial” do caso, com expectativa de debates intensos no Supremo nas próximas sessões.

